Тігіпко подаватиме документи на реєстрацію кандидатом у Президенти

У п’ятницю, 23 жовтня, о 09:15 Сергій ТІГІПКО подаватиме документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на пост Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

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