Тігіпко подаватиме документи на реєстрацію кандидатом у Президенти
13:15, 22 жовтня 2009Політика
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У п’ятницю, 23 жовтня, о 09:15 Сергій ТІГІПКО подаватиме документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на пост Президента України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.
Адреса: Київ, пл. Лесі Українки, 1.
За додатковою інформацією звертайтеся до контактної особи від прес-служби - Тетяни КОЗИРЄВОЇ, за тел. (067) 507-55-23.
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