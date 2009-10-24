Литвин каже, що 38 підписів за "зміну влади" у фракції НУ-НС - це реальність

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтверджує наявність 38 підписів депутатів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за відставку лідера фракції Миколи МАРТИНЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні, перебуваючи у Луцьку.

«Це не чутки, а реальність», - відповів В.ЛИТВИН на запитання журналістів під час прес-конференції щодо чуток про те, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за відставку лідера фракції М.МАРТИНЕНКА.

За словами голови ВР, ці підписи вже зареєстровані, але «допоки що на стіл голові Верховної Ради ці документи не покладені». Керівник парламенту зазначив, що йому невідомо, чиї це підписи, і в якому вигляді існує цей документ, але підтвердив, що 38 підписів за зняття лідера існують.

Разом з тим цей факт, за словами В.ЛИТВИНА, «не є визначною подією». За його оцінкою, це питання знаходиться у третьому десятку пріоритетів.

Керівник парламенту переконаний, що жодних серйозних наслідків рішення про зміну керівництва фракції НУ-НС мати не буде. «Швидше за все, це прояв з’ясування стосунків всередині цього парламентського об’єднання, в якому є багато груп та центрів впливу», - підкреслив голова ВР, додавши, що для нього «головним є те, щоб депутати прогнозовано брали участь у засіданнях парламенту і голосували за ті рішення, які потрібні Україні та її народу».

Він наголосив, що далекий від думки про те, що сьогодні хтось буде серйозно проводити роботу, аби формально розвалити коаліцію, бо тоді, за його словами, потрібно буде дати відповідь на запитання, а що далі. «Я не бачу потенціалу для утворення нової коаліції. Стане гірше, від цього програють усі, в тому числі ті, хто докладає до цього зусиль. Треба просто працювати, намагатись утримувати Верховну Раду у робочому стані», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради повідомив, що протягом останнього тижня спілкувався із багатьма представниками європейських інституцій. За його словами, вони здивовано знизують плечима, чуючи, які оцінки сьогодні звучать від вищих посадових осіб на адресу один одного, а також на адресу парламенту. Насамперед, сказав В.ЛИТВИН, це стосується коментарів з приводу скандалу, пов’язаного із дітьми: «Не можна так принижувати країну, не можна намагатися вичавити для себе політичні дивіденди з того негативу та бруду, який суцільним потоком ллється на Україну. Я вже не кажу про дітей та родину, над якими публічно на всю країну знущаються». «Цю вакханалію потрібно зупинити», - підкреслив спікер.