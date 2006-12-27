Янукович не потребує оцінки РНБО

У функції Ради національної безпеки та оборони України не входить проведення оцінки діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції, присвяченій підбиттю підсумків соціально-економічного розвитку в 2006 році.

«Це не функція РНБОУ – оцінювати роботу уряду. І ми не маємо потреби, щоб РНБОУ давав оцінку. Оцінку дасть український народ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим прем`єр підкреслив, що вперше чує про те, що РНБО завтра має намір оцінити діяльність коаліційного уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, перший заступник керівника Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що Секретаріат Президента і Рада національної безпеки та оборони України дадуть оцінку діяльності уряду в 2006 році.

«Завтра на прес-конференції, в якій візьме участь усе керівництво Секретаріату і РНБО, ми дамо оцінку діяльності уряду», - сказав А.ЯЦЕНЮК.