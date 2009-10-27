Богословська вибирає між кріслами Ющенка і Януковича

Кандидат у президенти, народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА має намір очолити опозицію в Україні, в разі свого програшу на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила сьогодні журналістам після офіційної реєстрації кандидатом в президенти України у ЦВК.

«Якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні», - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що очолить опозицію також в тому разі, якщо переможцем у виборчій кампанії стане лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Я впевнена в тому, що будь-хто з тих, хто був при владі останні 15 років, не має права очолювати країну. Ми повинні мати новий порядок денний. Ніхто з тих, хто був при владі, не здатний цього зробити. Дуже пов’язані один з одним”, - підкреслила І.БОГОСЛОВСЬКА.