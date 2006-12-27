Балога і Гайдук розкажуть про головні успіхи нової команди

15-30 - В Секретаріаті Президента відбудеться брифінг на тему «Підсумки року та головні успіхи нової команди». Учасники: глава Секретаріату Віктор Балога, його перший заступник Арсеній Яценюк, заступники Олександр Чалий та Віктор Бондар, а також Секретар РНБОУ Віталій Гайдук (вул.. Банкова, 11). Потрібна акредитація. Телефони: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.