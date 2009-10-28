Литвин: у країні грошей немає...

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пов`язує проблеми, що виникають в казначействі України (із затримкою проходження грошових розрахунків тощо), з тим, що в країні немає грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«У цьому ряді - необхідно сказати правду, тому що сьогодні створювати видимість туди-назад, здійснюючи дії, зокрема з казначейських питань, це абсолютно неправильно, - сказав спікер. - Так, сьогодні я повинен сказати, що така проблема існує, але є видимість, що начебто все добре».

Він уточнив, що проблема в тому, що в країні, «звичайно, грошей немає». За його словами, сьогодні в країні «розрахунок дуже великий на Міжнародний валютний фонд». Проте В.ЛИТВИН нагадав, що «вже наступного року нам потрібно платити за кредитами - я думаю, що я не дуже помилюся, якщо скажу – 20 млрд. доларів, з них 2,3 млрд. доларів – це прямий державний борг, все решта - це корпоративні борги». Спікер висловив свої побоювання в тому, що «сьогодні потрібно пильнувати, навіть більше, ніж пильнувати, щоб не вийшло так, щоб ці корпоративні борги в один прекрасний момент не виявилися державними».

У той же час В.ЛИТВИН зазначив, що подальші події в країні дадуть відповідь на ці питання. «Але подивимося, як далі розвиватимуться події, чи буде підписаний закон про соціальні стандарти, для мене це ключовий момент», - додав голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, про блокування управліннями Держказначейства перерахування коштів заявили недавно губернатори областей.

«Затримки або блокування у проведенні касових розрахунків місцевих бюджетів є грубим порушенням з боку органів Державного казначейства як Конституції України, так і фінансової дисципліни”, - зазначили голови ОДА у спільній заяві.

Крім того, підкреслили вони, виникає питання, а куди поділися кошти місцевих бюджетів, які реально поступили на Єдиний казначейський рахунок. “Якщо вони використані на іншу мету, ніж встановлено бюджетом, тоді це є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою кримінальну відповідальність», - наголошується у заяві.

Голови ОДА зазначають, що проблема полягає ще й у тому, що затримки в перерахуванні коштів органами Державного казначейства відбуваються тоді, коли необхідно почати опалювальний сезон і провести заходи з ремонту об`єктів комунальної сфери, які повинні забезпечити безперебійну роботу в зимовий період.

Голови ОДА також повідомляють, що звернення до підрозділів Державного казначейства України в регіонах з метою вирішити проблему результату не дали.

У зв`язку з чим вони наполягають на розгляді існуючої ситуації з виконанням платіжних доручень розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів на найближчому засіданні Кабінету міністрів України за участі голів ОДА та із залученням представників обласних фінансових управлінь і управлінь Державного казначейства.