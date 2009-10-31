Богатирьова: я вас дуже прошу не говорити, що це - чума

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА спростовує повідомлення про виявлення у хворих в західних регіонах легеневої чуми.

Про це вона сказала вчора в ефірі програми Шустер live» на ТРК «Україна», коментуючи відповідну заяву кандидата у президенти Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, сьогодні виявлено лише випадки захворювання на грип А/H1N1.

«Я вас дуже прошу не говорити, що це чума, не говорити про те, що медики кажуть, що за клінічною ознакою - це не вірусна інфекція. Це неправда», - наголосила секретар РНБО.

«Я вас дуже прошу, виважено оцінювати ситуацію», - додала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що кожен чиновник або політик, який надає недостовірну чи непідтверджену інформацію, має відповідати перед громадянами.