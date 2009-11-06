Рубан: Ющенко - єдиний кандидат, який не несе загрози демократії
Що матиме вплив на результат
Директор Національного інституту стратегічних досліджень, член політради «Нашої України» Юрій Рубан переконаний, що Віктор Ющенко обов’язково мав балотуватися на другий термін президентства.
«Немає жодного кандидата, який претендував би на перемогу у першому турі. Суспільство само для себе шукає відповідей на питання, що для них є головним. Президент Ющенко каже, що головним є свобода, що треба навчитися її відстоювати і жити в умовах цієї свободи – будувати ефективну владу і самому нести частину відповідальності. Я не поспішав би казати, що цей «месидж» не буде почутим», - сказав Рубан в інтерв’ю газеті «Високий Замок».
«Якщо людина зробила себе президентом у такій складній країні, як наша, то це свідчить про колосальний рівень його політичного досвіду. Якщо вона зробила це раз, є велика ймовірність того, що вона може зробити це ще раз», - вважає Рубан.
«Розумію електоральні проблеми, які існують у нинішнього Президента. Але у ЦВК треба принести не результати соціологічних досліджень, а підсумки голосування. Це дві різниці», - наголосив він.
Експерт зауважив, що «суттєвий вплив на електоральний пейзаж матимуть і економічна ситуація, і політична, яка «ходить ходуном». Класичний приклад – те, що відбувається довкола епідемії грипу».
Він нагадав: фундаментальні речі, з якими Віктор Ющенко ішов на вибори у 2004 році, з якими стояв на Майдані, не розмінюються і не міняються. «Звичайно, хтось дорікатиме: щось було зроблено невдало, недосконало. Але мені здається, в очах виборців єдиною людиною з переліку кандидатів, про яку можна сказати, що вона не несе загрози українській демократії (і це покаже будь-яке соціологічне опитування), є саме чинний Президент», - підсумував Рубан.