Голову корейського ТБ звільнили за надмірно капіталістичну рекламу

Керманич КНДР Кім Чен Ір звільнив Ча Сон Со (Cha Sung Su), голову урядового комітету, відповідального за державне телебачення, за показ надмірно "капіталістичної" реклами. Про це 8 листопада повідомляє південнокорейське агентство "Йонхап" з посиланням на свої джерела.

За даними джерела, Кім Чен Ір нещодавно дивився телевізор і був вражений трансльованою рекламою. Лідер КНДР визнав, що реклама схожа на ту, яка транслювалася в Китаї, коли ця країна почала реформи і стала відкритішою для зовнішнього світу. Кім Чен Ір виступає проти такого шляху розвитку Північної Кореї.

Влітку 2009 року на північнокорейському телебаченні почали показувати рекламу одразу кількох товарів, зокрема пива, м`яса перепелиць і женьшеню, передає Лента.ру з посиланням на Associated Press.