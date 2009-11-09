Тимошенко дали тиждень на графік щеплень проти «свинячого грипу»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА закликає Кабінет міністрів розробити графік щеплень проти пандемічного грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час наради в Секретаріаті Президента України.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, таке доручення також містилось в указі Президента України про заходи для запобігання поширення грипу в Україні.

Секретар РНБО зазначила, що відповідний графік слід розробити протягом тижня.

Зокрема, за її словами, відповідний графік має визначати, яка кількість вакцини необхідна кожному з регіонів України і в які строки має бути проведена вакцинація.

У свою чергу, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що з цього приводу має бути відповідне рішення Міністерства охорони здоров’я.

Президент додав, що відповідальним за нього має бути Головний державний санітарний лікар.