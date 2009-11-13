Японці готові вирішити для України проблему з технічним газом

Японці лише чекають відмашки, щоб приєднатися до фінансування проекту з модернізації української газотранспортної системи. Про це повідомив Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Микола КУЛІНИЧ в інтерв’ю “Лівому берегу”.

Зокрема, на запитання “Японці висловлювали інтерес до модернізації нашої газотранспортної системи. Чи досі він є?”, посол відповів: “Інтерес є, і зробити вони можуть багато, тому що японці експлуатують такі ж газогони”.

За словами М.КУЛІНІЧА, “розмови упираються в фінансування. Якщо меморандум, підписаний у березні цього року в Брюсселі, передбачатиме фінансову участь не тільки Європейського Союзу, але й Японії, вони підключаться. Вони кажуть: тільки дайте нам відмашку”.

У відповідь на запитання, що пропонує Україні японська сторона, М.КУЛІНИЧ сказав: ”Що таке технічний газ, навколо якого точилося стільки суперечок? Це газ, за допомогою якого запускається компресор А японці роблять електричні компресори, які мають високоефективні насоси і не потребують використання технічного газу. Увесь Близький Схід працює на таких компресорних установках, їх же встановлено на тих газопроводах, що йдуть через Туреччину”.

Окрім того, за словами посла, “для нашої газотранспортної системи є інший дуже цікавий проект – моніторинг із космосу витоків газу. Є можливість через супутник спостерігати за станом магістральних газопроводів, моментально фіксувати кожен прорив і швидко його ліквідовувати, економлячи на неконтрольованих витоках газу, яких у нас чимало”.

Як повідомляв УНІАН, за результатами офіційного візиту української делегації на чолі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО до Японії у березні 2009 року було визначено перспективні напрями співпраці в таких секторах економіки як газотранспортна система, реконструкція та модернізація ТЕС, розвиток альтернативної енергетики, реформування житлово-комунального сектору, модернізації підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексу тощо.