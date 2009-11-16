Про те, що Україна не в змозі платити, Путін повідомить вчасно

Росія проінформує Словаччину у разі «неспроможності України» платити за російський газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Словаччини Роберт ФІЦО повідомив за результатами переговорів з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Велику частину нашого спільного діалогу ми присвятили питанням поставок газу і нафти Словацькій Республіці. Словацька Республіка і словацький уряд вважають Російську Федерацію надійним постачальником цих енергоносіїв до нашої країни. Тому я з великим інтересом вислухав сьогодні інформацію про ситуацію, яка може чекати нас в майбутньому, - це неспроможність України платити за російський газ», - сказав Р.ФІЦО.

«Ми домовилися з паном головою уряду (РФ) про те, що якщо така ситуація й виникне, то нас вчасно інформуватимуть про це. Це питання буде темою наших переговорів і з представниками «Газпрому», - додав він.

Він повідомив, що згідно з угодами до Словацької Республіки буде поставлено 6,5 млн. кубічних метрів газу.

«Звичайно, стратегічний інтерес Словацької Республіки - реалізувати до останньої крапки цю угоду», - наголосив він.

Окрім цього, Р.ФІЦО повідомив, що РФ і Словаччина ухвалили рішення, яке усуває перешкоди для створення спільного підприємства між «Газпромом» і словацькими фірмами. «Це підприємство займалося б питаннями постачання газу для споживачів і словацьких підприємств, а також питаннями, пов`язаними з установленням устаткування і експлуатацією газосховищ. Завжди найскладніше ховається в деталях. Тому ми чекатимемо результатів роботи робочих комісій і за цими результатами ухвалюватимемо рішення», - сказав він.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що енергетика - це одна з традиційних сфер співпраці РФ і Словаччини .

«Словаччина - одна з ключових і, наголошую, надійних ланок у системі транзиту російських енергоносіїв споживачам в Європі», - сказав В.ПУТІН.