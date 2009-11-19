Катеринчука запросили у Барселону

На запрошення Генерального секретаря Європейської Ліберально-Демократичної і Реформістської партії (ЄЛДР) пані Федеріке Саббаті, 19-20 листопада у Барселоні народний депутат України, голова Європейської партії України Микола Катеринчук візьме участь у цьогорічному З’їзді ЄЛДР.

ЄЛДР - це європейська політична партія, яка об`єднує ліберальні партії Європи. Створена 26 березня 1976 року в Штуттгарті з 9 партій із тодішніх 9 країн-учасниць ЄС. Сьогодні налічує 56 партій. Секретаріат знаходиться в Брюсселі.

У Європейському парламенті ЄЛДР разом з Європейською демократичною партією утворює з 2004 року фракцію "Альянс Лібералів і Демократів Європи" (3 найважливіша група Європарламенту складається з 84 депутатів). ЄЛДР у Європарламенті представляють 75 депутатів (44 % - жінки), серед яких 4 європейські прем`єр-міністри, 10 із 27 – Єврокомісари, на національному рівні – 64 міністри більш ніж з 20 міністерств Європи.

На з’їзді заплановані вибори Бюро ЄЛДР. Загалом статут ЄЛДР визначає три органи прийняття рішень – З’їзд, Рада і Бюро, яке відповідає за поточні справи партії. Відбудеться також семінар Європейського Ліберального Форуму на тему: «Майбутнє багатогранності» та панельні дебати на ключові теми сьогодення.