Кириленко не побачив міністрів в урядовій ложі - і зробив висновок

Народні депутати – члени групи «За Україну!» пропонують відправити проект державного бюджету на 2010 рік в уряд на доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді.

«Ми проголосуємо за те, щоб проект бюджету відправити назад в уряд», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що пропозиції групи «За Україну!» до проекту бюджету не були враховані.

«Півтора місяці ми зверталися і усно, і письмово до уряду, щоб хоча б щось було враховано. Відповіді немає. Це означає, що наш кредит довіри до проекту бюджету на 2010 рік вичерпано», - сказав депутат.

Водночас В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що уряд «не дуже бентежить» можливість відправлення проекту держбюджету на доопрацювання, «бо жодного міністра, не кажучи вже про прем’єр-міністра України, в урядовій ложі немає».