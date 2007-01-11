Кільчицька бачить екс-директорів зоопарку і Житнього ринку за гратами

Київська міська державна адміністрація має намір добиватися притягнення до кримінальної відповідальності колишніх директорів Київського зоопарку Євгена КИРИЛЮКА і Житнього ринку Віктора МОСКАЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

При цьому вона нагадала, що проти директора Бессарабського ринку Сергія ШАРГОРОДСЬКОГО після проведеної перевірки вже порушено кримінальну справу. Цю справу, уточнила І.КІЛЬЧИЦЬКА, порушено на підставі заяв підприємців цього ринку, які платили керівництву підприємства гроші, на які не видавалися чеки, а також сплачували в касу одну суму грошей, а реально віддавали на руки керівництву в 3-4 рази більше. За інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, ці матеріали відпрацьовані в УБОЗ і на їх підставі порушено кримінальну справу.

Те ж саме, за її інформацією, зафіксоване в діяльності директора Житнього ринку. «Зараз порушуватиметься кримінальна справа проти директора Житнього ринку на подібних підставах, тобто у нас є конкретні заяви підприємців», - повідомила вона.

Що стосується екс-директора Київського зоопарку, то, за словами заступника голови КМДА, він звільнився за власним бажанням, але потім захотів повернутися на свою посаду і забрати заяву. В цей час проводилася перевірка в зоопарку, і були виявлені деякі порушення. Водночас керівництво міста ухвалило рішення про зміну менеджменту зоопарку, і вже при новому керівництві була проведена нова перевірка «з іншими джерелами і можливостями, зсередини зоопарку». «Як з`ясувалося, були дуже завищені цифри в проектно-кошторисній документації по капітальному будівництву на території зоопарку, що тягне на серйозні статті Кримінального кодексу. І зараз за результатами цієї перевірки, приватної, ми ще раз туди запускаємо КРУ, щоб вони це підтвердили. І, безумовно, ми притягатимемо до кримінальної відповідальності колишнє керівництво зоопарку, тому що розкрадання тягнуть на Кримінальний кодекс», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її інформацією, після зміни керівництва Бессарабського ринку надходження до бюджету від цього підприємства збільшилися в 39 разів. Так, за її даними, якщо прибуток за 2005 рік на Бессарабському ринку становив 160 тис. грн., то лише за листопад 2006 року прибуток ринку він становив 151 тис. грн., при тому, що раніше за місяць він становив 3 тис. 850 грн. «Той прибуток, який ми зараз показуємо, він просто дивовижний порівняно з попереднім. Базар - це такий же бізнес, він може бути високо прибутковим бізнесом, якщо це буде цивілізована робота, а не «дерибан» коштів комунального підприємства», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.