Литвин радіє, що «державні діячі прозріли хоча б перед виборами»

Кандидат у Президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наполягатиме, аби до виборів парламент ухвалив закон щодо надання освітянам та медикам статусу державного службовця.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з освітянами на Херсонщині, повідомили УНІАН в його прес-службі.

В.ЛИТВИН нагадав, що ще у 2008 році депутати його Блоку ініціювали законопроект, який передбачає статус державних службовців вчителям, медикам та робітникам освіти.

«Що стосується статусу вчителів та інших категорій, то я виходив з того, що вони виконують важливу державну функцію, а відтак вони мають бути відповідним чином поціновані», - сказав він.

В.ЛИТВИН звернув увагу на те, що інші політики виявили готовність підтримати ухвалення цього закону. «Я із задоволенням сприйняв звістку про те, що Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЮЩЕНКО будуть наполягати на прийнятті цього закону, який внесений мною та моїми колегами по фракції у Верховну Раду уже біля двох років тому”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він назвав позитивним той факт, що державні діячі прозріли хоча б перед виборами. «Я наполягатиму, щоб цей закон було прийнято ще до виборів, щоб він наступного року набрав чинності», - сказав В.ЛИТВИН.