У ЄЦ вважають, що лікувати треба саму систему охорони здоров’я

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ виступає за системний підхід при реформуванні сфери охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Сумне лідерство України у поширенні ВІЛ/СНІД серед країн Європи і пострадянського простору вкотре демонструє, що проблеми у сфері охорони здоров’я слід вирішувати комплексно, а не за принципом «гасіння пожеж», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи потребу зміни принципів бюджетного фінансування охорони здоров‘я .

Вона зазначила, що дії української влади під час епідемії грипу чітко продемонстрували відсутність системного підходу у сфері охорони здоров’я. «З одного боку, аврально виділяємо 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу, а з іншого – звично залишаємо «за кадром» не менш смертельні хвороби – ВІЛ/СНІД, туберкульоз, онкологічні захворювання, на протидію яким у 2009 році передбачено близько 540 мільйонів гривень», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами народного депутата, наслідком такого багаторічного підходу до фінансування сфери охорони здоров’я стало те, що нині в Україні офіційно зареєстровано понад 150 тис. ВІЛ-інфікованих, кожен шостий із яких – дитина. «Реальні ж цифри у рази вищі. Окрім того, в Україні щороку реєструють 165 тисяч нових випадків онкозахворювань, а за кількістю людей хворих на туберкульоз (понад 600 тис.) наша країна потрапила до п’ятірки світових лідерів. Це ганебне лідерство», - наголосила заступник голови “Єдиного Центру”.

На її думку, невідкладного лікування потребує сама система охорони здоров’я. «Хронічно хворій системі не допоможуть фрагментарні ін’єкції на кшталт «грипозного» мільярда. Уряд має при доопрацюванні проекту бюджету на 2010 рік не лише переглянути видатки на охорону здоров’я, а й змінити сам підхід до її фінансування. Медичні заклади потрібно орієнтувати не на утримання ліжко-місць, а на профілактику захворювань. Тільки тоді в нас буде охорона здоров’я, а не бюро реєстрації нових антирекордів з поширення інфекції», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ.