Депутат парламенту Сербії кинула черевика в заступника спікера
10:19, 27 листопада 2009Політика
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Штраф - $500
Сербський парламент у четвер став останнім місцем, де кидання взуття було використане як політичний протест.
Як повідомляє ВВС, депутат від опозиції Гордана ПОП-ЛАЗИЧ кинула черевик у заступника спікера під час обговорення питання про наділення північного регіону країни більшою автономією.
Вона заплатить штраф у розмірі $500.
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