Депутат парламенту Сербії кинула черевика в заступника спікера

Сербський парламент у четвер став останнім місцем, де кидання взуття було використане як політичний протест.

Як повідомляє ВВС, депутат від опозиції Гордана ПОП-ЛАЗИЧ кинула черевик у заступника спікера під час обговорення питання про наділення північного регіону країни більшою автономією.

Вона заплатить штраф у розмірі $500.