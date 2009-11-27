Андрієвський: Київ завершує рік з 6,5-мільярдним дефіцитом бюджету

Бюджет Києва за 10 місяців недовиконаний на 6,5 мільярда гривень. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам звіт про виконання столичного бюджету.

За інформацією опозиційного політика, недовиконання бюджету за доходами склало 6 мільярдів 597 мільйонів гривень. У тому числі 4 мільярди 547 мільйонів загального і 2 мільярди 50 мільйонів спеціального фондів.

«Рівень виконання столичного бюджету за видатками становить 56,3 %, а за доходами досяг 50%. І це більше ніж критична ситуація», - зазначив Дмитро Андрієвський.

За словами депутата, рівень невиконання видаткової частини бюджету становить 5 мільярдів 532 мільйони гривень.

На переконання політика, такий рівень недовиконання київського бюджету може призвести до критичних наслідків, як то до кризи виплат заробітних плат бюджетникам.

«А це, в свою чергу, може призвести до абсурдних рішень, як то скорочення кількості працівників галузі освіти чи охорони здоров’я», - зауважив Андрієвський.

Як повідомив політик, галузь охорони здоров’я недофінансована більше ніж на 233 мільйони, соціальний захист та соціальне забезпечення - на 676,5 мільйона.