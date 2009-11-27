Ульянченко: ВР і уряд займалися не реформами, а перекупом депутатів

Лише зміна виборчої системи, коли до парламенту обирають за відкритими списками, а до місцевої влади - за мажоритарною системою, дасть можливість сформувати такі органи влади, які будуть здатні на реформи. У цьому переконана глава секретаріату Президента Віра Ульянченко. Її інтерв’ю волинській газеті «Сім’я і дім» цитує офіційний сайт кандидата в Президенти Віктора Ющенка . "Після Майдану країна отримала великий потенціал, бажання і шанс рухатися вперед. Це потрібно було конкретизувати реформами в економіці. Ющенко, як Президент, формував націю. Він запропонував уряду реформи, які треба було провести. Перша конкретна програма, що її потрібно було втілити в життя одразу після «підйому» - це судова, бюджетна та комунальна сфери», - сказала соратниця Ющенка.

За словами Ульянченко, для цього потрібен був український потенціал в уряді, бо та реформа, яка 2005-го набула чинності, забрала серйозні права у Президента.

«Ми ж перейшли в парламентсько-президентську державу. Відтак парламент узяв на себе відповідальність за соціально-економічний розвиток. Але, на жаль, в парламенті та уряді не зайнялися реформами, а перекупом депутатів...», - констатує глава Секретаріату.

До того ж, як відзначила Ульянченко, ще одним фактором впливу стало те, що Україна весь час перебувала у виборчих процесах.

«Нині три гілки влади, як лебідь, рак і щука: кожен тягне на себе... Треба змінити Конституцію, аби ці три гілки влади несли певну відповідальність за все, що відбувається в країні», - сказала Ульянченко.

Вона зауважила, що ми не зможемо з таким політичним вибором, такими виборчими схемами почати реформу: «Це можливо лише тоді, коли ухвалять Конституцію України, що її запропонував Президент. Але до виборів жодних змін, звісно, не відбудеться».

На переконання Глави Секретаріату, у парламенті роблять вигляд, що президентських законопроектів немає, а вони ще з березня чекають на розгляд.

«Залишається одне - відбути вибори, змінити систему виборів до парламенту за відкритими списками, до місцевої влади - за мажоритарною системою, що дасть можливість більш відкрито провести голосування, і сформувати органи влади такі, які будуть здатні на реформи», - підкреслила Ульянченко.