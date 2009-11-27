3 грудня о 20.00 у РВК «Едем» (Київ, Бориспільська траса с. Чубинське) відбудеться показ колекції Голди Виноградської «Захищена краса».

У програмі вечора - прес-конференція, показ колекції весна-літо 2010 «Захищена краса» і танцювальний вечір.

Серед гостей заходу - представники МВС та МНС України, Генштабу Збройних Сил України, представники посольств в Україні, представники бізнесу і культури, громадські діячі та інші публічні люди.

Акредитація: Ірина Гордієнко (Шаповалова) (050) 947-27-67, irina_kimy@mail.ru, Ірина Трудова (067) 403-93-63, info@goldafachion.com

Для найбільш активних і об`єктивних журналістів передбачені подарунки від відомої французької марки годинників.

*** Колекцію «Захищена краса» Г.Виноградська присвячує чоловікам.

«Саме жінка має часто говорити своєму чоловікові, що вона його любить, цінує його турботу, відчуття теплоти та захищеності. Тільки тоді в чоловікові з`явиться віра в свої сили і бажання захистити свою жінку, отже і свій будинок, і свою країну. Зібравши в одному залі представників всіх силових структур України, ми спробуємо відповісти на питання: «Наскільки захищена жінка в наший країні?», - говорить Г.Виноградська.

У її творчості поєднані епохи лицарів та їхніх пані, з ерою високих комп`ютерних технологій мультисексуального глобалізму.

«Мрія повернути жінці - жіночність, а чоловікові - мужність. При цьому не забувати, що вони живуть у сучасному світі», - розкриває філософію свого підходу до дизайну одягу Г.Виноградська.