Ющенко пояснив, чому плата за транзит газу має зрости втричі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову назвав бездарними і безперспективними газові контракти, підписані Україною і Росією в січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи на форумі Конгресу української інтелігенції.

За словами Президента, політика, яку проводить уряд, загрожує національним інтересам України, і це, насамперед, стосується газових угод з Росією.

«Газові угоди – просто бездарні, в яких немає перспективи», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре обурився тим, що Росія майже втричі підняла для України ціну на газ, тоді як ціна на транзит газу залишилася незмінною.

«Я впевнений, що, доручи будь-кому з присутніх у залі, на цю домовленість не пішов би ніхто, адже кожен розуміє, що газ, який ми використовуємо для транзиту, – технічний газ, це 80% вартості тарифу», - сказав Президент. Він пояснив, що якщо ціна на газ зросла втричі, то послуга з його доставки має зрости, щонайменше, теж утричі, адже технологічний газ має собівартість.

Крім того, В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що контрактами були передбачені штрафи за недобір певних обсягів газу.

«Ми повинні заплатити 8,5 млрд. доларів штрафу за те, що газ недобрали. Але чому Росія не платить 8,5 млрд. за те, що вона не прокачала одну чверть газу, який мала поставити через територію України», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: «Росія ж стверджувала, що прокачає 110 млрд. (кубометрів газу), але прокачала на 25 млрд. менше. Чого не платять? Адже перекачувальна станція працює або на 1 млрд., або на 25 млрд. Персонал працює, енергія йде. Так чому вони кажуть, що ми не вибрали план і платимо. А за те, що ми не прокачали, нам ніхто не платить».

Резюмуючи сказане, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україні потрібний «політик, який думає не про вибори, а про країну».