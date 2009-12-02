Королевська прогнозує велике перекроювання політичної карти

Після президентських виборів розстановка політичних сил в Україні сильно зміниться: «непрохідні» політики ініціюватимуть переговори вже за підсумками першого туру. Таку думку в інтерв`ю журналу «Главред» висловила народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Після першого туру ті кандидати, які не потраплять до другого, почнуть активно займатися пошуком свого місця в політичному житті. Вони чудово розуміють, що за президентськими виборами почнеться велике перекроювання політичної карти. Фактично відбудеться політичне перезавантаження, після якого виживуть команди, що вже пройшли випробування опозицією», – сказала депутат.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, зараз ніякі переговори не ведуться – «для них просто немає ніякого грунту. Переговори можуть бути після першого туру – саме вибори покажуть, хто і якою підтримкою користується».