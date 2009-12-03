Гриценко бачить, що в армії бракує драйву

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки а оборони, міністр оборони у 2005-2007 роках Анатолій ГРИЦЕНКО констатує, що в сучасних Збройних силах України інтенсивною бойовою підготовкою займаються лише чотири солдати із сотні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив на прес-конференції у Черкасах, де перебував з робочою поїздкою.

«Україні потрібна не просто контрактна, а ще й професійна армія, оскільки солдат – це, перш за все, професія і покликання», - наголосив він.

На думку кандидата у президенти України, для створення в державі професійної контрактної армії необхідно врахувати декілька факторів: по-перше, забезпечення проведення інтенсивної бойової підготовки, яку сьогодні, за інформацією голови профільного парламентського комітету, проходять лише чотири солдати із сотні.

«Більшість вояків хочуть драйву, а не сидіння за столом та писання конспектів, як це відбувається зараз», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Також він заявляє про необхідність підвищити грошове забезпечення військовослужбовців мінімум на 10-15%, порівняно з середньою зарплатою по країні.

«Держава також має надавати військовій людині відповідний соціальний пакет, зокрема, службове житло, медичне забезпечення, а також можливість отримати освіту під час служби в армії», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що «тільки тоді, коли всі ці пункти будуть виконані, ми зможемо перевести українську армію на професійну контрактну основу». При цьому А.ГРИЦЕНКО констатував, що сьогодні жоден з цих пунктів, крім медичного забезпечення, не виконано в повному обсязі.

На його переконання, переведення армії на професійну контрактну основу буде завданням вже нового Президента України.

На питання, які будуть перші кроки в цьому напрямку самого А.ГРИЦЕНКА за умови перемоги на виборах, він відповів, що визначить, наскільки впали бойова підготовка і технічне оснащення і вже тоді вирішуватиме, які саме конкретні крокі потрібні для того, щоб цю ситуацію змінити.

«Очевидною проблемою, - зазначив А.ГРИЦЕНКО, - є хронічне бюджетне недофінансування потреб армії, через що страждають як технічне переоснащення і забезпечення бойової підготовки солдат, так і загальна боєздатність армії».