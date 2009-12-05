Ющенко закликає Тимошенко «схаменутися, доки не пізно»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО від спроб провести реприватизацію підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові, виступаючи на муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади».

«Я знову чую погрози, як облаштувати бюджет наступного року через анексію, через націоналізацію. Я вас закликаю – схаменіться, поки не пізно, здачі не буде чим давати після такої політики», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що кожен, хто хоче сьогодні повернутись назад і піддати ревізії десятки бізнесів, - буде ворогом України.

«Ми не можемо мислити такими категоріями, не давайте волі емоціям, буде велика помилка, але повернути назад буде дуже важко», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я добре розумію ТИМОШЕНКО, вона добре знає, з кого починати, але вона не знає, на кому закінчувати. Щоб не склалось таке враження, що можна з АХМЕТОВА почати, а всі решта будуть знаходитись з імунітетом, - це не та політика. Це не політика прем’єр-міністра, президента. Закон і право мають вирішуватись в компетентних інституціях, але це не може бути та політика, як ключовий елемент формування державного бюджету 2010-2011 років», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що реприватизація за три місяці може розвалити ринок і економічні досягнення країни.