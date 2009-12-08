Гриценко пропонує усім кандидатам скинутися на екзіт-пол

Кандидат у президенти України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує усім претендентам на пост глави держави спільно організувати і профінансувати проведення екзіт-полу у день виборів 17 січня.

“Я пропоную усім кандидатам у президенти, що беруть участь у виборчій кампанії, спільно організувати і профінансувати проведення екзіт-полу 17 січня», - заявив він сьогодні на прес-конференції у Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

За словами А.ГРИЦЕНКА, і претенденти на найвищу посаду в державі, і експерти визнають недосконалість чинного закону про вибори Президента України, який залишає можливості для маніпуляцій і фальсифікацій. Також, зазначив він, більшість кандидатів у президенти вже неодноразово публічно заявляли про небезпеку підтасовування результатів волевиявлення громадян і можливе застосування адміністративного ресурсу.

Він переконаний: результати такого екзіт-полу, що будуть оголошені одразу після закриття виборчих дільниць по центральних телеканалах, матимуть стримуючий ефект для тих, хто планує фальсифікації.

“Я готовий зробити свій внесок із передвиборчого фонду у спільне фінансування проведення екзіт-полу і закликаю до цього решту 17 кандидатів у президенти. Нехай вони публічно висловляться щодо доцільності спільного проведення такого опитування та їхньої готовності взяти участь у його фінансуванні”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що такий екзіт-пол унеможливить проведення інших опитувань, прямо або опосередковано профінансованих кандидатами у президенти, стане запорукою визнання достовірності результатів виборів та усуне будь-які підозри у маніпуляціях соціологів.

Водночас, кандидат у президенти зауважив, якщо усі претенденти на пост глави держави не зголосяться підтримати таку ідею, профінансувати проведення екзіт-полу повинні хоча б ті, хто не планує застосовувати адміністративний ресурс та фальсифікації.

Організацію і проведення такого опитування А.ГРИЦЕНКО рекомендує довірити професіоналам, перевіреним під час попередніх виборчих кампаній – керівнику фонду «Демократичні ініціативи» Ірині БЕКЕШКІНІЙ та генеральному директору Київського міжнародного інституту соціології Володимиру ПАНІОТТО.

“До безпосередньої участі у проведенні екзіт-полу потрібно долучити також ті соціологічні служби, які у своїй діяльності дотримуються вимог кодексу міжнародної організації WAPOR (World Association for Public Opinion Research). Цей кодекс визначає вимоги до методології проведення досліджень, а також представлення їхніх результатів, щоб уникнути будь-яких спотворень або сумнівних тлумачень”, - заявив він.

Щодо фінансування екзит-полу сторонніми організаціями А.ГРИЦЕНКО наголосив: “Маючи 18 кандидатів у президенти, зацікавлених у проведенні чесних і прозорих виборів, ми спроможні самі профінансувати цей екзіт-пол, не залучаючи кошти зарубіжних урядів, кампаній чи організацій-донорів. Це вибори українського Президента, і ми, українці, насамперед зацікавлені в тому, щоб вони пройшли чесно, прозоро і без маніпуляцій”.