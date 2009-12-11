Тігіпко: боротьба з корупцією перетворилася у передвиборчий піар

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО переконаний, що боротьба з корупцією перетворилася у передвиборчий піар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував підсумки відкритого засідання Кабінету міністрів, присвяченого протидії корупції. Уряд розглянув і прийняв декілька рішень про боротьбу з корупцією, у тому числі проекти закону про адміністративні послуги і про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів (лобіювання). Також міністри погодилися з необхідністю створення Національного бюро антикорупційних розслідувань. Однак такі ж документи уряд приймав і перед парламентськими виборами в 2007 році, і перед президентськими виборами в 2004 році. У парламенті вже більше п’яти років знаходяться різні варіанти законів і про адміністративні послуги, який регламентує порядок видачі дозволів і довідок підприємцям, і про створення антикорупційного бюро. Закон про лобіювання лежить в парламенті вже десять років, йдеться у повідомленні.

«Про необхідність прийняття всіх цих документів політики згадують виключно перед виборами», - заявив С.ТІГІПКО.

Тим часом, у день засідання уряду Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що всі керівники правоохоронних органів є співучасниками корупційних угод, наголошується у повідомленні. «Варто лише зазначити, що керівництво прокуратури і СБУ було призначено за поданням президента, а керівники всіх інших правоохоронних органів - його теперішні чи колишні політичні соратники, - заявив С.ТІГІПКО. - Гучні заяви і звинувачення мало допомагають в боротьбі з корупцією. Потрібна важка і копітка праця зі створення ефективного державного апарату, підконтрольного громадянам».