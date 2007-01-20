Рудьковський завдав шкоди національній безпеці України

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України.

Як повідомляє газета "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела, причиною цього стала участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва у грудні минулого року представників туркменської опозиції - колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла привести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи знаходяться в міжнародному розшуку.

Як сказано в офіційному письмовому зверненні СБУ до прем`єр-міністра, "в ніч з 21 на 22 грудня РУДЬКОВСЬКИЙ М.М. особисто звернувся до керівників дипломатичних установ України в Австрії, Болгарії і Норвегії з проханням терміново, цією ж ночі", оформити візи Х.ОРАЗОВУ, Н.ХАНАМОВУ, а також іще кільком вихідцям з Туркменістану.

При цьому, як встановили співробітники СБУ, М.РУДЬКОВСЬКИЙ стверджував, що рішення про в`їзд цих осіб прийняте вищим керівництвом України. Проте, як пише «Зеракало тижня», такого рішення не існувало.

Видання зазначає, що, звернувшись безпосередньо до глав дипломатичних представництв, М.РУДЬКОВСЬКІЙ порушив ряд законодавчих і нормативних актів. Зокрема, указ президента "Про внесення змін до Положення про Міністерство закордонних справ України" (в якому глава держави підтверджує координуючу роль МЗС у сфері зовнішньої політики), Закон "Про державну службу" (статті 5 і 10), постанову уряду "Про прийом іноземних делегацій" та ін.

Крім того, за інформацією "Дзеркала тижня", зал офіційних делегацій, через який проходили Х.ОРАЗОВ і Н.ХАНАМОВ, замовляли співробітники приймальні М.РУДЬКОВСЬКОГО. При цьому в заявці, копію якої має редакція, вони були вказані як помічники міністра транспорту. Але при вильоті з України опозиціонери вже були названі гостями міністра.

За даними газети, згідно з наданою аеропортом "Бориспіль" інформацією, гості М.РУДЬКОВСЬКОГО спочатку планували вилетіти з Києва 22 грудня. Але з невідомих причин дата вильоту була перенесена, і Х.ОРАЗОВ і Н.ХАНАМОВ залишили Україну 26 грудня.

Як пише видання, поки що постраждали тільки консульські працівники, які видали візи Х.ОРАЗОВУ і Н.ХАНАМОВУ: голова генконсульства у Варні отримав стягнення, а консул України у Відні був відкликаний. Під загрозою відкликання з Відня знаходиться також посол України в Австрії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

"Дзеркалу тижня" не вдалося взяти коментар з приводу цієї ситуації у М.РУДЬКОВСЬКОГО. Разом з тим, за інформацією видання, СБУ звернулася до міністра з проханням відповісти на ряд запитань, що стосуються організації приїзду в Україну туркменських опозиціонерів.

На думку автора статті, ця історія могла негативно вплинути на енергетичне партнерство Києва і Ашгабата, який через «РосУкрЕнерго» продає Україні основну частину імпортного газу по 100 дол. за тис. кубометрів на туркменсько-узбецькому кордоні.

«Все це дає підставу співробітникам спецслужб, які проводять розслідування, говорити про те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ скоїв посадовий злочин», - пише «Дзеркало тижня».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 грудня 2006 року від зупинки серця помер президент Туркменістану Сапармурат Ніязов.

25 грудня на прес-конференції в УНІАН представники туркменської опозиції - лідери «Союзу демократичних сил Туркменістану» Х.ОРАЗОВ і Н.ХАНАМОВ заявили, що люди втомилися від нинішнього режиму, репресій. Вони розповсюдили заяву, в якій звертаються до лідерів країн Європейського Союзу, СНД, Росії і США з проханням надати підтримку демократичним процесам у Туркменістані, зокрема, проведенню перших демократичних президентських виборів, забезпечивши участь міжнародних спостерігачів. У той же час вони не виключили, що в разі недопущення опозиції на вибори, вони вдадуться до активних дій.

Пояснюючи, чому туркменські опозиціонери приїхали саме до України, і з ким вони ведуть переговори, вони відповіли, що хотіли розпочинати свою кампанію з країни СНД, а Україна є державою з найбільш вільними ЗМІ. Опозиціонери відмовилися називати прізвища людей, з якими ведуться переговори, підкресливши, що це не тільки українські політики, депутати, а й представники інших країн.