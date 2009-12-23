У Сімферополі Ющенка зустрічають пікетом

Більше сотні активістів Комуністичної партії України і «Союзу лівих сил» беруть участь в акції протесту біля будівлі Кримського академічного російського драматичного театру ім. М. Горького в Сімферополі, де запланована зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з інтелігенцією.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники протесту, переважно пенсіонери, скандують: «Банду Ющенко - под суд!». Вони тримають в руках транспаранти «Ющенко и его шайка объявили русским войну», «Нет оранжевым провокаторам. Да русско-украинскому Союзу!».

Правоохоронці відтіснили учасників акції від входу в театр.

Разом із тим неподалік від будівлі театру зібралася група прихильників В.ЮЩЕНКА з помаранчевими прапорами.