МЗС Росії відмежовується від заяв президента Чечні про ліквідацію України

Міністерство закордонних справ Росії відмежовується від заяв президента Чечні Рамзана КАДИРОВА щодо необхідності позбутися України як проблеми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, за дорученням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА відбулась телефонна розмова першого заступника міністра Володимира ХАНДОГІЯ та статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ РФ Григорія КАРАСІНА, в ході якої українською стороною було наголошено, що подібні заяви сприймаються з тривогою, як такі, що не відповідають новим підходам в українсько-російських взаємовідносинах.

“Г.КАРАСІН поінформував українську сторону, що МЗС Росії відмежовується від заяв Р.КАДИРОВА, про що свідчить відповідь на запитання журналістів міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА під час його сьогоднішнього підходу до ЗМІ, в якій було дано офіційну позицію РФ щодо конструктивного розвитку українсько-російських відносинах”, - йдеться в коментарі.

Разом з тим в МЗС України підкреслили, що в нашій країні з обуренням і тривогою сприйняли відверто недружні висловлювання керівника одного з суб`єктів Російської Федерації, президента Чечні Р.КАДИРОВА, що набули широкого суспільного розголосу.

“Відверто агресивні, по суті мілітаристські заяви російського високопосадовця, вносять абсолютно неприйнятні акценти в атмосферу партнерства та взаємоповаги між народами України та Росії”, - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю західним журналістам президент Чечні Р.КАДИРОВ заявив, що Росія мусить мати агресивну стратегію і йти у наступ.

"Україна – це прихована хвороба Росії", - заявив Р.КАДИРОВ. “Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати і тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди?”, - зазначив він. “Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити у наступ”, - додав президент Чечні.

У свою чергу міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сьогодні у коментарі журналістам сказав, що "російська концепція зовнішньої політики не передбачає нападу на інші держави. Наша зовнішня політика повинна бути наступальною, якою вона і є, ініціативною, якою вона також є, і в цьому, напевно, полягатиме значення нашої подальшої роботи".

За його словами, "що стосується конкретних держав (України і Грузії), то ми не бачимо будь-якої загрози з боку України". "Ми розвиваємо відносини з цією державою на основі принципів великого договору, міжнародно визнаних принципів, хочемо, щоб Українська держава скоріше пройшла період передвиборчих емоцій і баталій, і щоб політична кон`юнктура раз і назавжди зникла з підходів українського керівництва до Російської Федерації", - підкреслив глава МЗС РФ. Він додав, що "ми - сусідні країни, ми зацікавлені один в одному, і головне, наші народи зацікавлені в тому, щоб дружити спільно".

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