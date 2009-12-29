Пірати знову захопили судно з українцями на борту

На борту захопленого сьогодні піратами Сомалі судна з Британії St James Park є громадяни України.

Як повідомляє «Газета.ру»,за даними голови Програми з підтримки моряків у Східній Африці Ендрю МВАНГУРА, «екіпаж танкера-хімовозу змішаний і складається з 26 осіб. Це громадяни Росії, України, Грузії, Болгарії, Румунії, Філіппін, Польщі, Індії і Туреччини».