Яценюк вважає, що Він і Вона поділили технічних кандидатів між собою

Підрахунок голосів на виборах Президента України від політичної партії «Фронт змін» контролюватимуть 105 тисяч спостерігачів на виборчих дільницях усіх рівнів.

Про це повідомив кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі програми «Патріот Live» у Запоріжжі, яку транслювали два місцевих телеканали, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він визнав, що існують певні проблеми з фінансуванням виборчої кампанії.

Водночас А.ЯЦЕНЮК спростував інформацію про те, що через ці проблеми «Фронт змін» залишають активісти. «Проблеми є у всіх, не тільки у мене, але зі 105 тисяч членів виборчих комісій і спостерігачів від «Фронту змін» пішли тільки 4 людини. Оцінюйте – багато це чи мало», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в нього немає жодних сумнівів “у намаганнях фальсифікувати вибори”. За його словами, це відбувається вже зараз – через підкуп виборців. Він повідомив, що про це йому зізнавалися люди на мітингах-телемостах, під час яких він спілкувався з жителями майже 700 населених пунктів.

Кандидат у президенти також наголосив, що фальсифікуватимуть результати виборів також за допомогою членів виборчих комісій.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що технічні кандидати на виборах потрібні декому не тільки для контрагітації, але і для того, щоб “мати у виборчих комісіях людей, які належать «Їй» або «Йому». За його словами, “вони поділили цих технічних кандидатів між собою”. Він вважає, що члени комісій від технічних кандидатів “виконуватимуть певну функцію - у тих окружних комісіях, де результат ЯЦЕНЮКА буде високий, робитимуть так: підійматимуть бюлетень і проголошуватимуть інше прізвище, хоча там стоятиме «ЯЦЕНЮК». “Це стара технологія, яку вони також застосовуватимуть. І їхні члени комісій підпишуться (під протоколом)», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що готовий захистити голоси своїх виборців. Він додав, що “саме тому в нас 105 тисяч людей у виборчих комісіях”. “Я цим пишаюся. Політична партія «Фронт змін», незважаючи на всі труднощі, має 105 тисяч «штиків», які захистять результат, хоча я чудово розумію, що в мене намагатимуться вкрасти голоси», - додав кандидат у президенти.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що партія «Фронт змін» відрізняється від інших політичних сил тим, що “не продає місця у списках”.

«На жаль, в Україні вважають, що якщо ти хочеш бути сильним, то повинен обов’язково бути схожим на них – на «Неї» і на «Нього»: в тебе (у партії) мають бути два десятки олігархів, купа депутатів-корупціонерів і місцевої влади”, - додав він. За його словами, йдеться про те, що “ти маєш зібрати гроші, зробити такий великий «політичний магазин» і дертися зубами й ногами до влади”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що пішов “іншим шляхом”. “У мене немає олігархів, наша політична сила не продає місця, вона не торгує країною. Тільки в такої політичної сили є майбутнє, тільки така політична сила може дійсно збудувати країну», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.