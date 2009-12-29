Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО пропонує спрямовувати усі нові запозичення на кредитування економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, за його словами, «останній рік влада цілеспрямовано веде країну до дефолту. Вже теперішній рівень боргового навантаження непідйомний для економіки, а плани запозичень на наступний рік ще більш грандіозні».

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що державний борг України в 2010 році зросте до 48,4% ВВП з 42% ВВП на кінець 2009 року, С.ТІГІПКО зауважив, що загрозу для економіки становить не так розмір боргу, як вартість його обслуговування.

«Багато розвинутих країн, наприклад, США, мають борги, які можна зіставити з ВВП. Але це довгі та недорогі борги. У нас же уряд позичає на внутрішньому ринку під більш високі відсотки, ніж підприємства. Власне, через шалено дорогі урядові займи банкам немає потреби кредитувати економіку», - вважає він.

С.ТІГІПКО впевнений, що у влади немає іншого шляху, ніж обслуговувати наявні борги, окрім нових запозичень, при цьому цілком ймовірно, що нові борги виявляться дорожчими за попередні.

«Вартість ресурсу для держави на внутрішньому ринку на рівні близько 30% - це нонсенс для будь-якої економіки. Будівництво такої піраміди при дефіцитному бюджеті може закінчитися лише відмовою держави сплачувати за боргами», - сказав кандидат в президенти.

Єдиний вихід із ситуації, на його думку, - спрямовувати всі нові запозичення на кредитування економіки. «Борги потрібно сплачувати з доходів казни, а не за рахунок нових, ще більш дорогих кредитів. Інакше ми з цього порочного кола не вирвемося», - впевнений С.ТІГІПКО.