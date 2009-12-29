Ющенко вніс законопроект про вибори за мажоритарною системою

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради проект Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної hеспубліки Крим місцевих рад та сільських, селищних міських голів», який передбачає проведення усіх місцевих виборів за мажоритарною виборчою системою.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як відомо, за умов існування пропорційної виборчої системи упродовж 2006-2009 року до місцевих рад обиралися політики, які не мали жодного стосунку до жителів відповідних територіальних громад, йдеться у повідомленні.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, представника Президента у Конституційному Суді Марини СТАВНІЙЧУК, «саме тому В.ЮЩЕНКО пропонує обирати до місцевих рад не партійні вивіски, а конкретних осіб, які представлятимуть інтереси відповідної громади - від місцевого рівня і до рівня обласної ради та Верховної Ради Автономної республіки Крим».

За її словами, запропонований Президентом України проект закону про місцеві вибори має на меті створити системну і якісну правову основу для організації і проведення чесних та відкритих місцевих виборів відповідно до вимог Конституції України та загальновизнаних міжнародних стандартів.

Він створений з урахуванням позитивного досвіду застосування на практиці інших законів про вибори, а також рекомендацій авторитетних міжнародних організацій.

М.СТАВНІЙЧУК поінформувала, що у законопроекті є кілька суттєвих нововведень, які розширюють права громадян обирати та бути обраними до місцевих рад та збільшують вплив громадянського суспільства на місцеву політику. Зокрема, право на висування кандидатів у депутати місцевих рад за законопроектом отримують не лише місцеві організації політичних партій, але й громадські організації - як місцеві, так і всеукраїнські, які мають місцеві осередки.

М.СТАВНІЙЧУК також наголосила, що принциповою є і пропозиція Президента відмовитися від практики створення блоків партій на місцевих виборах.

Відповідно до законопроекту, розширюється коло суб`єктів спостереження за ходом виборчого процесу, що збільшує гарантії його чесності та відкритості. Окрім спостерігачів від кандидатів та міжнародних організацій, спостерігати за виборами можуть і представники політичних партій та громадських організацій, які не беруть участі у виборах.

Вона підкреслила, що цей законопроект є складовою частиною масштабної конституційної реформи, запропонованої В.ЮЩЕНКОМ. Його прийняття забезпечить проведення чесних та відкритих місцевих виборів, сприятиме реалізації і гарантуванню прав територіальних громад на обрання та вплив на місцеву владу.