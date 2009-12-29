Комуністи проти факельного маршу на честь Бандери в Запоріжжі

У Запоріжжі 1 січня відбудуться факельна хода й автопробіг з нагоди дня народження Степана Бандери.

Як повідомили УНІАН у Запорізькій обласній громадській організації "Небо", яка виступила організатором акції, представники низки громадських організацій регіону пройдуть із запаленими факелами центральним проспектом міста - проспектом Леніна від площі Фестивальної до бульвару Шевченка, де урочиста хода завершиться виконання Гімну України.

За даними управління внутрішньої політики Запорізької міськради, запланована участь в акції 100 осіб.

Паралельно представники всеукраїнського об`єднання "Свобода" проведуть у Запоріжжі автопробіг, приурочений до 101-х роковин з дня народження Степана Бандери.

При проведенні акцій прогнозуються зіткнення з представниками КПУ: прес-служба Запорізького обкому Компартії поширила заяву, в якій стверджується, що "запорізькі комуністи не допустять ходи на честь фашистських посіпак".

В управлінні внутрішньої політики Запорізької міськради УНІАН підтвердили, що зустрічі народного депутата Олексія БАБУРІНА (КПУ) з виборцями заплановані на 1 січня в той самий час, що й проведення факельної ходи, і на площах, що безпосередньо примикають до проспекту Леніна.

За неофіційними даними, в цей же час на площах, що примикають до проспекту Леніна, пройдуть зустрічі з виборцями народного депутата Бориса ПЕТРОВА (Партія регіонів).