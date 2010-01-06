У ПР загострився «комплекс Майдану»?

Резервування Партією регіонів центральних площ Києва для проведення своїх заходів є «комплексом Майдану».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

«Тут швидше тема для психологів. Всі ми знаємо, що у Партії регіонів так званий комплекс Майдану. Багато з них досі впевнені, що Віктор ЯНУКОВИЧ тоді виграв (вибори Президента України 2004-го року – УНІАН), а через Майдан цей виграш у них забрали», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

Він наголосив, що саме ці комплекси спрацювали у Партії регіонів у бажанні «застолбить точку». Однак О.ЧЕРНЕНКО не прогнозує акції протесту після першого туру президентських виборів. В той же час він наголошує, що такі акції можуть бути після другого туру. Проте, він переконаний, що таких масових акцій, як у 2004 році, цього разу не буде. В той же час, за його словами, у зв’язку з тим, що чисельність учасників можливих акцій протесту буде менша за чисельність 2004 року, це може призвести до зіткнень між прихильниками різних політичних таборів.