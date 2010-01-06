Янукович: немає грошей – беріть лопати

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає місцевих чиновників власноруч розчищати дороги від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі білоцерківського міського телебачення.

«У мене склалося таке враження, що для них (представників чинної влади – УНІАН) несподіванкою стало те, що в країну прийшла зима, так само як вони не знали, що прийде криза і епідемія грипу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він навів приклад, що сьогодні у Білій Церкві із великими труднощами доїхав до офісу місцевого телебачення.

«Я не бачив жодної машини, яка б чистила дороги. Немає грошей – беріть лопати, виходьте і чистіть», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Яке свято може бути сьогодні у людей, якщо вони не можуть вийти із своїх домівок, а проїхати вулицями на громадському транспорті також скоро буде неможливо», - додав він.

«Влада завжди повинна бути відповідальною», - підкреслив кандидат у президенти.