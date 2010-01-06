Янукович: немає грошей – беріть лопати
Кандидат діставався до ТБ крізь замети
Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає місцевих чиновників власноруч розчищати дороги від снігу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі білоцерківського міського телебачення.
«У мене склалося таке враження, що для них (представників чинної влади – УНІАН) несподіванкою стало те, що в країну прийшла зима, так само як вони не знали, що прийде криза і епідемія грипу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.
Він навів приклад, що сьогодні у Білій Церкві із великими труднощами доїхав до офісу місцевого телебачення.
«Я не бачив жодної машини, яка б чистила дороги. Немає грошей – беріть лопати, виходьте і чистіть», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
«Яке свято може бути сьогодні у людей, якщо вони не можуть вийти із своїх домівок, а проїхати вулицями на громадському транспорті також скоро буде неможливо», - додав він.
«Влада завжди повинна бути відповідальною», - підкреслив кандидат у президенти.