Мороз про Ющенка, Кучму та ігри з Конституцією

Кандидат у президенти, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО веде конституційну "гру", яка може привести до негативних наслідків.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.МОРОЗА з приводу висловлювань В.ЮЩЕНКА про необхідність внесення змін до Конституції.

"Не можна на виборах підтримувати тих, хто хоче гратися з Конституцією. З цієї безвідповідальної, злочинної "гри", ініційованої В.ЮЩЕНКОМ, якраз і розпочинаються всі біди для України", - сказав О.МОРОЗ.

Лідер СПУ також відкинув звинувачення В.ЮЩЕНКА на його адресу у змові з тодішнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ при проведенні конституційної реформи 2004 року. "Брехня не має меж. Прикро, коли до неї вдаються посадовці найвищого рангу. Очевидно, що для обстоювання збанкрутілої політики В.ЮЩЕНКО вдається до аргументів, розрахованих на невігласів. Так ображати громадян не має права ніхто, в т.ч. чинний (поки що) Президент. В.ЮЩЕНКО звинуватив мене у всіх бідах, що обсіли країну після його приходу на високу посаду. Каюсь, одну біду визнаю, - В.ЮЩЕНКО став Президентом завдяки моїй підтримці. Всі інші - результат його горезвісної діяльності", - заявив О.МОРОЗ.

О.МОРОЗ також вважає безпідставними заяви В.ЮЩЕНКА про обмеженість президентських повноважень. "Яких же йому потрібно було ще повноважень, коли він більше півтора року мав їх такими, як у попередника, сам призначав свою соратницю Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра, як і всіх міністрів, та інших, майже 20 тисяч посадовців, в центрі й на місцях? А "гармонію" після того виборці пам’ятають у вигляді корупційного скандалу у вересні 2005 року, відставки уряду, масових порушень Конституції та інших прикладів діяльності глави держави та його "любих друзів", - пояснив він.

За словами лідера СПУ, "любі друзі" дотепер мають всю повноту влади на місцях, бо В.ЮЩЕНКО "заблокував завершення реформи системи влади, щодо проведення якої письмово зобов’язувався у 2003 і 2004 роках".

О.МОРОЗ нагадав, що В.ЮЩЕНКО на початку листопада 2004 року підписав з ним угоду про проведення до 1 січня 2005 року політичної реформи за законопроектом № 4180, яка зробить владу прозорою і відповідальною перед народом. За його словами, в угоді голова коаліції "Сила народу" В.ЮЩЕНКО та голова парламентської фракції Блоку Юлії Тимошенко зобов’язувалися забезпечити конструктивну участь парламентської фракції "Наша Україна" та фракції БЮТ у конституційному процесі, в тому числі і щодо підвищення ролі та функцій регіонів і системи місцевого самоврядування. Угодою передбачалося ввести в дію ці конституційні зміни не пізніше 1 січня 2006 року, нагадує лідер СПУ.

"Мої пропозиції щодо конституційних змін, що стали нормами закону, датовані ще 1999 роком, всупереч намірам Л.КУЧМИ, який 16 квітня 2000 року провів т.зв. "брехерендум" щодо змін до Конституції. Вони повністю збігаються з тими, що тепер нав’язуються суспільству В.ЮЩЕНКОМ. То хто і з ким у змові - навіть не риторичне питання. Мимоволі пригадуються запевнення В.ЮЩЕНКА під час акцій "Україна без Кучми", що він сприймає тодішнього Президента своїм батьком, а учасників акції, яка, між іншим, була прелюдією Майдану, обізвав фашистами", - підкреслив О.МОРОЗ.