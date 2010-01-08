Литвин: земельні питання повинні вирішувати корінні жителі Криму

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що регіональні органи влади повинні представляти корінні жителі відповідних міст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови ВР, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам у Криму.

"Щоб не було "заїжджих літунів", які вирішуватимуть, у тому числі, і земельні питання, необхідно розбити монополію на владу, яка націлена лише на одне - вирішення питань своєї команди, і, по суті своєї справи, одного свого клану", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради переконаний, що формування кримської влади повинно відбуватися виключно прозоро, право обирати та обиратися до кримських органів влади повинні мати виключно корінні жителі Криму.

За словами В.ЛИТВИНА, у Криму є 2 млн. 600 тис. га землі, з яких 70% - земельні угіддя, 100 тис. га - узбережжя. Саме тут, на його думку, і виникає більше всього проблем.

Керівник парламенту вважає за необхідне провести повну інвентаризацію земель як у Криму, так і по всій Україні. І цю роботу, на його переконання, повинні очолити не офіційні представники, а люди, які користуються авторитетом серед населення Криму.

В.ЛИТВИН заявив, що "повна інвентаризація кожної земельної ділянки, кожного населеного пункту передбачає складання реєстру землекористувачів, відповідно до якого усі незаконно виділені ділянки повинні бути повернуті назад".

Голова ВР вважає, що парламент має повернутися до розгляду питання про вето Президента, який виступив проти мораторію на ринок землі до 2012 року.