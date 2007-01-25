Відкриється установча конференція Міжнародного фонду національної пам’яті

17-00 - установча конференція Міжнародного фонду національної пам’яті України. Учасники: Ігор Юхновський, Анатолій Авдієвський, Іван Дзюба, Михайло Сирота, Володимир Стельмах, Олександр Сугоняко, Віталій Гайдук, Вячеслав Кириленко, Сергій Комісаренко, Лідія Перечкіна, Борис Пономаренко, Олександр Слободян, Віра Ульянченко, Леонід Козаченко, Дмитро Мельничук (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, вул. Прорізна, 2, 5-й поверх).

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