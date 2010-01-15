Литвин прийде на виборчу дільницю

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН голосуватиме на президентських виборах на виборчій дільниці, що розташована в одній зі столичних шкіл.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.ЛИТВИНА.

Зокрема, В.ЛИТВИН голосуватиме на виборчій дільниці в загальноосвітній школі № 94 за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 2/4.

Акредитація проводиться 15 січня з 14.00 до 16.30 за телефоном: 255-30-74.