Вибори на багатьох дільницях Луганщини можуть бути визнані недійсними

У Луганської обласного осередку Комітету виборців України висловлюють занепокоєння тим, що вибори на багатьох дільницях у Луганській області можуть бути визнані недійсними відповідно до пункту першого частини першої ст. 80 Закону "Про вибори Президента України".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова організації Олексій СВЄТІКОВ.

За його словами, підставою для таких рішень може стати процедура голосування за межами виборчих дільниць, уперше після 21 листопада 2004 року в витяг для голосування поза межами виборчої дільниці буде включене велике число виборців. О.СВЄТІКОВ нагадав, що на виборах 1999, 2002, 2006 і 2007 років кількість тих, хто голосував удома становила в середньому 1,5-2% у містах області і 2,5-3,5% - у сільській місцевості. У КВУ прогнозують, що цього року їх кількість подекуди перевищить 10%.

Як зауважив О.СВЄТІКОВ, за умов суворого дотримання порядку, передбаченого розділом 6 Роз`яснень, затверджених Постановою ЦВК від 12 грудня 2009 року №475, складання настільки об`ємного "витяга" не є незаконним. Однак при цьому в дільничних комісій виникають технічні труднощі, єдино можливий спосіб вирішення яких може призвести до оскаржень. Адже одна група членів дільничної комісії може об`їхати всього 30-40 виборців. З урахуванням рішення МВС прикріпити до них міліціонера для охорони, цю процедуру навряд чи удасться прискорити так, як це вдавалося в 2004 році. А тому, щоб удома проголосували 100 виборців, потрібно буде відправити на виїзне голосування, принаймні, дві групи одночасно.

Голова луганського КВУ вважає, що навряд чи спостерігачі і юристи іншої сторони залишать такий факт без уваги. А відповідно до частини третьої статті 77 Закону комісія складає один "витяг" зі списку, що, відповідно до частини шостої цієї статті, передається групі, що виїжджає для організації виїзного голосування. І при розрізуванні, іншому розподілі "витягу", копіюванні його й ін., в опонентів з`являється можливість звертатися до суду з позовом про визнання такого виїзного голосування незаконним.

Крім того, за наявними у КВУ даними, представники одного з кандидатів, маючи явну перевагу у складах дільничних комісій Луганської області, поставили перед останніми задачу приймати рішення про включення виборців у списки на підставі відмітки про реєстрацію в паспорті. У ЛОО КВУ відзначають, що право дільничних комісій приймати рішення про включення виборців у списки передбачено пунктом четвертим частини другої статті 35 Закону. У той же час Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 19 грудня 2009 року і Визначенням Вищого адміністративного суду України від 23 грудня 2009 року, установлено, що дільничні комісії не можуть приймати рішення про включення виборців у списки на підставі реєстрації місця проживання, зазначеної в паспорті. А оскільки іншої можливості у дільничних комісій немає, то такі рішення можуть бути оскаржені і скасовані, а голосування цих виборців визнано незаконним.

У ЛОО КВУ також звертають увагу на те, що у випадку тривалих судових позовів з питань визнання голосувань незаконними, або про визнання виборів на дільницях недійсними, результати голосувань на цих дільницях можуть бути виключені з загальних результатів голосування на виборчому окрузі в силу норми частини восьмої статті 83 Закону «Про вибори Президента України».