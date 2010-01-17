Прокуратура Криму отримала 19 заяв про порушення на виборах

За останні два дні до прокуратури Криму надійшло 19 заяв щодо порушень під час виборчого процесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, серед них - скарги на порушення при складанні списків, підкуп виборців, хуліганські дії та бездіяльність дільничних комісій.

«16 січня прокуратурою автономії від громадян і відомств одержано 16 звернень, пов`язаних з порушеннями законодавства про вибори Президента України. З них 5 були передані за приналежністю для вживання заходів до органів внутрішніх справ і виборчкомів, по 6 заявах тривають перевірки. У першій половині дня 17 січня зафіксовано 3 звернення, які передано для реагування», - повідомила прес-служба прокуратури.