Кріль застерігає, що вибори мера Києва можуть перетворитися на формальність

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що без зміни виборчої системи місцеві вибори перетворяться на формальність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Місцеві вибори 30 травня 2010 року, як і можлива мерська кампанія у Києві, можуть стати простою формальністю, якщо не буде кардинально змінено систему виборів на місцевому рівні. Депутати, обрані за закритими списками, міські голови з мінімальною підтримкою і далі дбатимуть лише про власне збагачення. Місцеві громади від таких виборів отримають чергове розчарування», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи можливість призначення позачергових виборів міського голови Києва.

Політик нагадав, що позаминулого року Верховна Рада вже ініціювала позачергову виборчу кампанію в Києві. «Але інакше як «експериментом політиків над киянами» цю кампанію назвати на можна. Бо жодних якісних змін вона не принесла. Причина цього в тому, що неможливо обрати якісну владу за недосконалої системи виборів», - наголосив І.КРІЛЬ.

Народний депутат вважає, що у парламенту ще достатньо часу для того, щоб зробити місцеві вибори 30 травня 2010 року ефективними. «Для цього варто запровадити відкриті партійні списки та двотуровість обрання міських голів. Перше дозволить провернути у владу відповідальність та професіоналізм, а друге не допустить до крісла людей, рейтинг яких коливається у межах статистичної похибки», - зазначив політик.

Голова “Єдиного Центру” наголосив, що всі необхідні для введення в дію таких змін законодавчі напрацювання готові і знаходяться на розгляді у Верховній Раді. «Ще 12 грудня нашою політичною командою було внесено до парламенту законопроект про внесення змін та доповнень до Закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо запровадження на місцевих виборах відкритих списків кандидатів у депутати). Ще раніше, у березні минулого року, ми внесли Виборчий кодекс, що передбачає запровадження двотуровості виборів міських голів. Тому до 1 березня – офіційного дня початку місцевої виборчої кампанії 2010 року – Верховна Рада може забезпечити проведення виборів за системою, яка підвищить якість і відповідальність місцевої влади», - вважає І.КРІЛЬ.