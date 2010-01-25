Янукович: Тимошенко можуть зупинити ті, хто не піде на вибори

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що найближчим часом від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО можна очікувати дій, спрямованих на зрив чи фальсифікацію виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час прямого телемосту «Київ-Полтава-Кременчук», коментуючи події навколо зміни керівництва і спроб захоплення ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».

«Ми добре розуміємо, що ТИМОШЕНКО сьогодні намагається будь-якою ціною чи зірвати, чи сфальсифікувати вибори. Тому що вона вбачає, що люди їй не довіряють і немає жодних шансів перемогти на цих виборах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів заявив, що найближчим часом “ми побачимо від Ю.ТИМОШЕНКО подальші, більш радикальні дії, спрямовані на зрив чи фальсифікацію виборів».

Водночас В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що фальсифікація не вдасться, тому що «стільки вкинути (виборчих бюлетенів – УНІАН) неможливо, навіть якщо їх друкуватимуть усі поліграфічні комбінати».

«ТИМОШЕНКО може зупинити лише український народ, виборці, які за неї не будуть голосувати чи взагалі не підуть на вибори на знак протесту», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.