Тігіпку вже закидають, що він «об’їхав на козі» Тимошенко

Електоральний феномен кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА полягає у підбиранні розчарованого виборця. На Донбасі його команда скористалася плодами роботи БЮТ, що зумів «відвести» від лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА частину електорату, але не забезпечив його «перетікання» до Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в Агентстві моделювання ситуацій, так прокоментував результати першого туру президентських виборів на Донбасі директор агентства Віталій БАЛА.

«Перед С.ТІГІПКОМ сьогодні стоїть головне завдання – закріпити свій електоральний успіх на ідеологічному рівні. А зробити це буде вкрай непросто. Адже фактично він скористався результатами війни на знищення команд В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО», - говорить експерт.

За його словами, на Донбасі, наприклад, впродовж тривалого часу штаб Ю.ТИМОШЕНКО проводив роботу з відколювання виборця В.ЯНУКОВИЧА. Він вважає, що ця робота була достатньо складною, але вкрай ефективною. «Фактично С.ТІГІПКО, що не проводив активної кампанії в регіоні, скористався плодами роботи штабу БЮТ», - упевнений В.БАЛА.

На його думку, після президентських виборів ситуація на Донбасі з політичною монополією ПР буде порушена остаточно. «Сумарно сьогодні на тій же Луганщині існує більш як 30% виборців, які не приймають методів роботи В.ЯНУКОВИЧА і його представників у регіоні. Це означає, що найближчі місцеві вибори можуть переформатувати систему влади на Донбасі – дуже великий запит суспільства на нові політичні сили, на нові обличчя і нові моделі управління», - зазначив експерт.