В організаторів референдуму про недовіру Черновецькому знайшли 22 помилки

Перша ініціативна група з проведення референдуму про недовіру міській владі, яка була створена на зборах громадян 23 грудня 2006 р., отримала відмову у реєстрації.

Про це повідомив сьогодні в.о. заступника голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, перевіркою на відповідність чинному законодавству документів зборів громадян за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО займалося Управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради.

Предметом перевірки були реєстраційна відомість мешканців міста Києва - учасників зборів громадян з проведення місцевого референдуму, протокол зборів громадян, 11 актів про внесення змін і доповнень до протоколу зборів мешканців м. Києва від 23 грудня 2006 року, зобов’язання членів ініціативної групи, написані власноруч, заява про поточне формулювання питань, які були затверджені на зборах ініціативної групи з подальшим винесенням їх на місцевий референдум тощо.

Перевірка зазначених документів здійснювалася на предмет їх відповідності вимогам статей 15, 16, 17 Закону України «Про всеукраїнський та місцевий референдуми».

За інформацією В.ГОЛОВАЧА, перевірка виявила, що реєстраційна відомість містить виправлення - у зв’язку з чим не можна впевнитись у дійсності відображених у ній відомостей. Зокрема, у реєстраційній відомості містяться виправлення прізвищ учасників зборів, місць їхнього проживання, закреслення даних одного учасника зборів та внесення даних іншого, позначка «самовідвід», що не дає можливості встановити, чи дійсно приймала ця особа участь у зборах. У реєстраційній відомості під №1, після підрахунку, виявлені неточності щодо кількості зареєстрованих відповідно до неї учасників. За відомістю зареєстровано 51 особу, а фактично - 42 особи, повідомив В.ГОЛОВАЧ.

За його словами, перевіркою встановлено, що реєстраційна відомість в цілому містить 22 помилки, які не дозволяють врахувати зазначених у відомостях осіб, як учасників зборів. “Саме тому є всі підстави вважати, що у зборах громадян прийняло участь не 215 осіб, як зазначено у реєстраційній відомості, а на 22 менше, тобто 193, що є недостатнім для проведення зборів відповідно до частини другої статті 16 Закону «Про всеукраїнський та місцевий референдуми», підкреслив В.ГОЛОВАЧ.

Крім того, поінформував він, перевіркою також виявлені інші порушення.

“Таким чином, висновок з приводу того, що подані документи про реєстрацію ініціативної групи з проведення місцевого референдуму, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 23 грудня 2006 року в м. Києві, не відповідають вимогам статті 16, 17 Закону України «Про всеукраїнській та місцеві референдуми» є цілком правомірним”, - зазначив в.о. заступника голови КМДА.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу подальшої долі документів інших ініціативних груп, зокрема від БЮТ та «Нашої України», в.о. заступника голови КМДА В.ГОЛОВАЧ зазначив, що станом на сьогоднішній день управління правового забезпечення проводить перевірку на відповідність чинному законодавству ще декількох ініціативних груп. «Відповідні рішення про їх реєстрацію вони отримають у встановлений законом термін», – підкреслив В.ГОЛОВАЧ.

Як повідомляв УНІАН, ініціативна група, утворена 23 грудня, була сформована на зборах, що відбулися за підтримки політичної партії «Велика Україна», громадського об`єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет із протидії корупції та організованій злочинності», об`єднань депутатів Києва «Рада», «Пора».

На сьогодні в Києві створено ще 5 ініціативних груп з проведення референдуму про недовіру Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді V скликання. Зокрема, за підтримки БЮТ створено групу, до складу якої ввійшли 210 осіб; за підтримки партії "Реформи і порядок" створено ініціативну групу з 216 осіб, дві ініціативні групи - за підтримки партії "Яблуко" (одна –178 осіб, друга – до 100) та ще одна - 127 киян - за підтримки “Нашої України” .