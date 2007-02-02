Ющенко і Назарбаєв розмовляють віч-на-віч

У Маріїнському палаці в Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО зустрів свого колегу на ґанку палацу, після чого військовий оркестр виконав Державні гімни обох країн і лідери держав обійшли стрій Почесної варти.

Після закінчення зустрічі В.ЮЩЕНКА і Н.НАЗАРБАЄВА у форматі «віч-на-віч», яка триває зараз, відбудуться українсько-казахстанські переговори в розширеному складі під головуванням президентів. Переговори завершаться підписанням двосторонніх документів.

Як повідомили у прес-службі Президента, на початку двосторонньої зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив, що в Україні дуже цінують двосторонні взаємини з Казахстаном і вважають їх «стабільними та тісними». За словами В.ЮЩЕНКА, сьогоднішня зустріч, яка є четвертою у форматі «віч-на-віч» за два минулі роки, свідчить, що відносини країн є надійними та динамічними.

Н.НАЗАРБАЄВ, зі свого боку, висловив переконання, що такі контакти на найвищому рівні особливо сприяють розвитку двосторонніх відносин. За його словами, проведення Року Казахстану в Україні, відкриття якого відбудеться сьогодні, та Року України в Казахстані у 2008 році ще більше зміцнить зв’язки між українським і казахським народами.

Як зазначили у прес-службі глави держави, за підсумками зустрічі В.ЮЩЕНКО та Н.НАЗАРБАЄВ зроблять заяви для преси.