Мороз розказав, як діятиме далі

Сьогодні у Верховній Раді буде зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону “Про Кабінет Міністрів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова ВР Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що розгляд даного законопроекту можливий на наступному пленарному тижні ВР (розпочинається 6 лютого – УНІАН) або пізніше. О.МОРОЗ підкреслив, що даний законопроект розглядатиметься тоді, коли він буде повністю готовий до розгляду в сесійній залі.

«Ми, думаю, знайдемо оптимальне рішення для того, щоб закон (йдеться про закон про Кабмін – УНІАН) працював ефективно», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, «в телефонному режимі» з представниками Президента України і Кабміну було обговорено питання щодо внесення змін до закону про Кабмін.

В той же час О.МОРОЗ не виключає можливості, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду з приводу конституційності закону про Кабмін. За його словами, Президента можуть переконати у Секретаріаті Президента про необхідність звернення до КС, і «він може це зробити». «Я думаю, що таких прав ніхто не може його позбавляти», - підкреслив О.МОРОЗ.

Голова ВР зазначив, що закон про Кабмін був оприлюднений відповідно до вимог Конституції України. «Це повністю відповідає вимогам Конституції, і ні один пункт, ні одна вимога Конституції не порушена», - підкреслив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет міністрів опубліковано сьогодні у номерах парламентської газети "Голос України" та газети центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур`єр".

Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради О.МОРОЗА, датований 21 грудня. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

У Секретаріаті Президента України ще вчора, 1 лютого, заявили, що не визнаватимуть легітимність Закону «Про Кабінет міністрів України» у разі його опублікування і підготували подання до Конституційного Суду зі статусом першочергового.

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ 31 січня заявляв, що до парламенту надійшли пропозиції Президента, що складаються з 8 пунктів, і “ми їх розглянемо, порадимося, з якої позиції виходитимемо на пленарний тиждень”. “Можливо, ми погодимося з пропозиціями Президента, але, безумовно, шукатимемо можливість створення ефективного механізму співпраці між урядом і Президентом», - додав В.ЯНУКОВИЧ.