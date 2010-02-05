У херсонських колоніях послабили режим в рамках агітації за кандидата

Служба безпеки України виявила в колоніях Херсонщини агітацію за одного з кандидатів у президенти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ, виявлені факти сприяння з боку адміністрації установ Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в області проведенню пропагандистської діяльності на користь одного з кандидатів на пост Президента України. Зокрема, фіксується поширення в місцях позбавлення волі агітаційних друкованих матеріалів тільки одного кандидата, що супроводжується безпідставним послабленням режиму утримання в’язнів.

За вказаним фактом поінформовано прокуратуру Херсонської області.