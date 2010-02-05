У херсонських колоніях послабили режим в рамках агітації за кандидата
16:02, 05 лютого 2010Політика
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Факти виявила СБУ
Служба безпеки України виявила в колоніях Херсонщини агітацію за одного з кандидатів у президенти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ, виявлені факти сприяння з боку адміністрації установ Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в області проведенню пропагандистської діяльності на користь одного з кандидатів на пост Президента України. Зокрема, фіксується поширення в місцях позбавлення волі агітаційних друкованих матеріалів тільки одного кандидата, що супроводжується безпідставним послабленням режиму утримання в’язнів.
За вказаним фактом поінформовано прокуратуру Херсонської області.
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